Kağıtspor'un judocuları 40 madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı judocuları, Zonguldak'ta düzenlenen Uluslararası Madenci Judo Turnuvasında 40 madalya kazandı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Judo Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Madenci Turnuvasının bu yıl 5'incisi düzenlendi. 26 il ve 2 ülkeden 1000’e yakın sporcu turnuvada ter döktü. Site Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve çok sayıda sporcuyla, davetli katıldı.

Turnuvada Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları toplamda 40 madalya kazanarak kürsüden inmedi.

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