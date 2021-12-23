Hem muhtarlık hem kurs merkezi

Başiskele Belediyesi tarafından Havuzlubahçe Mahallesi'ne inşa edilen muhtarlık ve kurs merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

Havuzlubahçe Mahallesi'ne, vatandaşların muhtarlık hizmetlerinden daha kaliteli ve verimli bir şekilde faydalanmaları, aynı zamanda belediye bünyesinde yapılacak kurslardan faydalanabilmeleri adına kullanışlı bir bina yapılıyor. Havuzlubahçe Caddesi ile Çavuşoğulları Sokak’ın birleşiminde yaklaşık 2400 metrekare alan üzerinde 141 metrekare taban oturumlu olarak taştan inşa edilen binada muhtarlık odası, 1 adet sınıf, mescid, mutfak ve WC’ler yer alacak.

Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan taş bina, Havuzlubahçe Mahallesi Muhtarlığı ve Kurs Merkezi olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

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