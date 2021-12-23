Millet bahçesine 3. etap geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca'da yaptığı incelemelerde millet bahçesinin 3. etap çalışmalarıyla genişletileceğini ve bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Darıca Millet Bahçesi, etap etap genişleyerek, bölge sakinlerinin nefes alacağı, ailece huzurlu saatler geçireceği vazgeçilmez alanlardan biri haline geliyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkıyla başlayan süreçte 2. etabı da halkın hizmetine sunulan Darıca Millet Bahçesi, ilk günden itibaren ilçede yaşayanlardan yoğun ilgi gördü.



"Darıcanın değerine değer katacak"

İlçede yaptığı incelemelerde, millet bahçesinin 3. etabının çalışmalarına 2022 yılında başlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeşilin ve mavinin kenti Kocaeli’nde hayata geçirdiğimiz millet bahçeleri, sahil parkları ve çevre düzenlemeleri, o bölgelerin cazibesini artırırken, değerine de değer katıyor. Darıca Millet Bahçemiz çok güzel oldu ve ilk günden itibaren Darıcalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şimdi Darıca Millet Bahçesi’nde 3. etap için projemizi tamamladık. 2022 yılında çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın’a incelemelerinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal da eşlik etti.

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