İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş'ta mindere çıktı

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İzmit Belediyespor güreşçileri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi’nde 110 takımdan 650 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu güreşçiler de mindere çıktı. İzmitli güreşçilerden 125 kiloda Alpaslan Güçlü 5'inci olurken; 97 kiloda Oğuzhan Ünal, 79 kiloda Denizcan Çırak ve 61 kiloda Kaan Çetin çeyrek final gördü. 98 kiloda ise Furkan Güler ilk 8’e girdi. İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen, güreşçilerin gelecek için ümit verdiklerini belirterek, 2345 Ocak tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na odaklandıklarını kaydetti.

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