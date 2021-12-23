Kayak yaparken düşen vatandaş paletli kızak ile kurtarıldı

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’de kayak yapan vatandaş kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş sağlık ekiplerince kızaklı sedye ile kurtarıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde, Murat T. isimli vatandaş kayak yaparken kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş bir süre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk müdahalesi yapılan şahıs için 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine paletli ATV ile kızaklı sedye ile gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahalesini yaparak soğuktan etkilenmemesi için sıkıca sardı. Emniyete alınan şahıs, aşağıda bekleyen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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