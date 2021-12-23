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Gurbetçi iş insanını, kız arkadaşından ayrılmasını istediği için öldürmüş

DHA

Gurbetçi iş insanını, kız arkadaşından ayrılmasını istediği için öldürmüş


Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş insanı Cahit Tatlı'yı (49) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Firas Salem ve iki sanığın yargılandığı dava başladı. Firas Salem, kız arkadaşından ayrılması için Cahit Tatlı'nın kendisini tehdit ettiğini, evliliğine engel olmak istemesi nedeniyle iş insanını öldürdüğünü söyledi.
Geçen 2 Ekim günü, Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan soruşturmada Tatlı'ya ait lüks cipin de çalındığını belirleyen jandarma ekipleri, Suriye uyruklu Firas Salem, sevgilisi Ceren İnan ve Ali İhsan Çelik'i gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde olayı doğrulayan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'CAHİT BANA, 'BURADAN GİTMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ'
Olayla ilgili davanın görülmesine bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Firas Salem, Ceren İnan ve Ali İhsan Çelik ile öldürülen Cahit Tatlı'nın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmadaki savunmasında Cahit Tatlı ile aralarında Ceren İnan'la gönül ilişkisi yaşaması sebebiyle husumet bulunduğunu söyleyen Firas Salem, "Biz Ceren´le aynı spor salonunda çalışıyorduk. Kendisini oradan tanırım. Ben Ceren´in çalıştığı iş yerinde eğitmenlik yapıyordum. Biz Ceren'le sevgiliydik. Ben Ceren´e evlenme teklif ettim. Kendisi kabul etmeyince intihara kalkıştım. Bunun üzerine Ceren evlilik teklifimi kabul etti. Ben hastanedeyken Cahit geldi ve bana, 'Keşke geberseydin' dedi. Bizim Ceren´le kaldığımız eve arkadaş olarak gelip, giderdi. Ben Ceren'in, Cahit'e yaşam koçluğu yaptığını bilmiyordum. Cahit bir keresinde bana, 'Neden Ceren'den ayrılmıyorsun. Buradan gideceksin. Gitmezsen seni öldürürüm' dedi. Ben de başıma bir şey gelirse ondan bileceğimi söyledim. Bu konuşmadan sonra eski patronum Ö., Y. ve E. isimli şahıslara birlikte bana saldırdı. Onlara borcum olduğu için saldırdıklarını söylediler. Ancak benim öyle bir borcum yoktu. Bu olaydan sonra 3 kişi daha beni sopalarla dövdü. Bana `Cahit'in selamı var´ dediler. Y. ve M. isimli kişilerin de Ceren'e sapıkça hareketler yaptığını gördüm. Ceren'le evleneceğim için ailemle tanıştırdım. Ceren'in namusu benim namusumdur. Cahit'e gitme sebebim beni tehdit etmesi ve Ceren'le evliliğime engel olmasından kaynaklıydı" dedi.
'BIÇAĞI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM'
Savunmasında olayın yaşandığı geceyi de anlatan Firas Salem, "Cahit, Ceren'e mesaj atarak rahatsız ediyordu. Ceren'e, Cahit'le konuşacağımı söyledim. Ali´ye de bir arkadaşımda mirasım olduğunu ve alacağımı söyledim ve beni arabasıyla Bahçecik tarafına bırakmasını istedim. Ali´nin olaylarla alakalı bir bilgisi yoktu. Evden çıkarken bıçağı da yanıma aldım. Ceren, 'Bir şey olursa bıçağı kullanırsın' dedi. Ali'nin arabası ile Cahit'in evine gittik. Ceren´de benimle geldi. Ancak o arabada kaldı. Cahit'in kapısını çaldım ve konuşmak istediğimi söyledim. Beni, önce telefon görüşmesi yapacağını söyleyerek uzun süre alt katta bekletti. O sırada alkollüydüm. Cahit yanıma geldikten sonra bana hakaretler etti. Yüzüme tükürdü. Bana vurmaya başladı. Boğazımı sıktı. Beni yere yatırdı. Gücüm yetmedi. Hareket edemeyince bıçağı kullanmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok korkmuştum. İlk defa böyle bir şey yaşamak zorunda kaldım ve oradan kaçtım. Arabaya binerek fuar alanına gittim ve Ceren'i arayarak su istedim. Ceren'e her şeyi anlattım, ancak Ali´nin olanlardan haberi yoktu. Ceren bana `kaç´ dedi. Ancak ona 'Seni tek başına bırakamam' dedim. Olaylar bu şekilde meydana geldiği için pişmanım" diye konuştu.
'FİRAS İLE EVLENMEYİ PLANLIYORDUK'
Savunmasında olayla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ceren İnan ise "Ben Cahit´in yaşam koçluğunu yaptığım için kendisini tanırım. Cahit´in ölüm haberini telefonla öğrendim ve çok üzüldüm. Erkek arkadaşım Firas bana neden üzüldüğümü sorarak telefonu elimden aldı. Kendisine olayla ilgili bir ilgisi olup olmadığını sorduğumda bana ilgisinin olmadığını söyledi. Benim ve Ali İhsan'ın yaşanan olayla ilgili bilgimiz yoktu. Cahit'i öldüren Firas'tır. Bana daha sonrasında, 'Cahit beni dövdürerek erkeklik gururumu ayaklar altına aldı' diyerek Cahit'i nasıl öldürdüğünü anlattı. Ben Firas'tan korktuğum için ihbar edemedim. Biz normalde Firas ile evlenmeyi planlıyorduk" dedi.
'BABAMLA CEREN ARASINDA DUYGUSAL İLİŞKİ OLDUĞUNU BİLİYORUM'
Duruşmada söz alan, öldürülen Cahit Tatlı'nın kızı Y.T., "Sanık Ceren'i babamın gönderdiği fotoğraf ve videolardan tanıyorum. Babamla Ceren arasında duygusal bir ilişki olduğunu biliyorum. Babam kendisine 27 bin TL kadar para vermişti. Ben kardeşlerim ile birlikte Almanya'da yaşıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ali İhsan Çelik ise "Firas ve Ceren'i tanırım. Olay günü Firas bir arkadaşından alacağı olduğunu söyleyerek kendisini götürmemi istedi. Ben de kendi aracımla gitmek istediği yere götürdüm. Olayla ilgili bir bilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Mart 2022 tarihine erteledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2021-12-23 19:04:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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