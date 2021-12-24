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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölen kuşunu dakikalarca kalp masajı yapıp 2 kez hayata döndürdü

İHA

Ölen kuşunu dakikalarca kalp masajı yapıp 2 kez hayata döndürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evladı gibi baktığı muhabbet kuşunun öldüğünü görünce dakikalarca kalp masajı yaparak 2 kez hayata döndürdü.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatih Uzunoğlu, birkaç ay önce 6 yaşındaki oğlunun ısrarlarıyla birlikte yavru bir muhabbet kuşunu sahiplendi. Kuşu eliyle besleyen ve onu adeta ailenin bir ferdi olarak gören Uzunoğlu ailesi ile ‘Yıldız’ adını koydukları muhabbet kuşu arasında bağ oluştu. Birkaç ay sonra aile, kuşlarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Eşinin ve çocuğunun ağladığını duyan Fatih Uzunoğlu, hemen sesin geldiği yere koştu. Kuşu o halde gören Uzunoğlu, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Uzunoğlu’nun bunu dakikalarca sürdürmesi üzerine kuş çırpınarak hayata döndü. Bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuşa, Uzunoğlu yine ilkyardım uyguladı. Tekrar canlanan kuş, yaklaşık 1 saat sonra öldü. Kuşun ölümünün ardından evdeki sessizlikten mutsuz olan aile, daha sonra bir kuş daha sahiplendi.

“Ailemizden birisi olmuştu”
Muhabbet kuşunu oğlunun ısrarları üzerine sahiplendiğini söyleyen Fatih Uzunoğlu, “Birkaç ay önce oğlum bana, ‘Baba kuş alır mısın? Canım çok sıkılıyor’ dedi. Ben de onu kırmadım. Arkadaşımdan yavru bir kuş aldım. Kuş yavru olduğu için yemek yiyemiyordu, elimizle besledik. Bize çok iyi bağlandı, omzumuzdan hiç inmiyordu. Oğlumla beraber yatıyordu, beraber uyuyorlardı. Ailemizden birisi olmuştu. Sürekli kuşla vakit geçirdiğimiz için kendi evladımız gibi olmuştu artık. Çocuğum gibi görüyordum kuşu. Aramızda öyle bir bağ oldu” dedi.

“5 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptım”
İşten gelip mutfakta oturduğu sırada oturma odasından bağrışma, ağlama sesleri duyduğunu aktaran Uzunoğlu, “Oğlum yanıma geldi, ‘Baba kuş öldü’ dedi. Hemen koşup salona gittim. Sehpada ters dönmüş yatıyordu. Sonra iş yerinde aldığım sağlık eğitimi aklıma geldi. ‘İnsanlardaki kalp masajıyla, kuşlarınki aynı mıdır? Kuşa kalp masajı yapılır mı, yapılmaz mı’ diye düşündüm. Ama kaybedecek neyimiz vardı ki? Kuş zaten ölmüştü. Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım. Çektiğimiz videoda 30 saniye gözüküyor ama yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü. Evdekiler ‘Uğraşma, kuş öldü’ dediler ama ben bırakmadım. ‘Olursa olur’ diye düşündüm. 5 dakikanın ardından kuş kendine geldi. 20 dakika durdu, sonra tekrar ters yattı. Nefesi de yoktu. Yeniden kalp masajı yaptım, yine canlandı. Demek ki zamanı geldi ki 1 saat sonra kuş öldü” diye konuştu.

“Mutfağa girdim, annem helva kavuruyordu”
Kuşları öldükten sonra morallerinin çok bozulduğunu söyleyen Uzunoğlu, “Herkesin, en çok da oğlumun morali bozuldu. Okuldan geldiği zaman sadece kuşla ilgileniyordu. Eline yem alıyordu kuşa veriyordu, aralarında bir bağ vardı. Tabii elimizle beslediğimiz için evde bir yas oldu. Kuşla aramızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlayın. Ben hayvanlara eziyet edenlere, kötü davrananlara çok kızıyorum. Onlar bize Allah’ın emaneti. Onları sevmeli, kollamalıyız. Onlara kendi evladımız gibi bakmalıyız” şeklinde konuştu.

“İçime çok kötü bir his doğmuştu”
Kuşu sahiplendikleri ilk zaman çok mutlu olduğunu, ölünce de ağladığını dile getiren 6 yaşındaki Muhammed Ali Uzunoğlu ise “Babam kuşa kalp masajı yaptı. Orada içime çok kötü bir his doğmuştu. Kuş sonra canlandı, kanatlarını çırptı, sonra yine öldü. Babam yine masaj yaptı. Canlanıp daha sonra tekrar öldü. Babamın bana kuş almasını çok istemiştim. Babam bana kuş aldı, ben de çok sevindim. Ben bu kuşumu da çok seviyorum, ona çok iyi bakacağım. İnşallah ölmez” ifadelerini kullandı.

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