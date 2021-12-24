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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daire Başkanı Yıldırım, üniversite öğrencileriyle buluştu

İHA

Daire Başkanı Yıldırım, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, iki farklı üniversitenin öğrenci kulüpleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin beklentilerine ve isteklerine cevap vermek, ileriye dönük yeni, özgün projeler oluşturmak ve gençlerle iletişim kurmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki 60 kulüpten 150 öğrenci görüşmeye katılım sağladı. Şehirdeki iki üniversite bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı arasındaki işbirliği ile ortak düzenlenmesi planlanan eğitimler, yarışmalar, çalıştaylar ve gençlik buluşmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Misyonumuz var"
Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gençlik alanındaki çalışmalarından bahsederek, "Buraya bu birikim ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak ve siz değerli gençlerle şehrimize katkı sağlamak için bir araya geldik. ‘Neden buradayız?’ Çünkü büyükşehir belediyemiz ve Tahir Başkanımız gençleri samimi olarak çok seviyor, bu minvalde çalışmalar yürütüyor. Kılavuz Gençlik Projesiyle kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin katılımını sağlayarak, halka ve sizlere dokunmayı hedefliyoruz. Sizin gelişiminiz ve sizinle beraber gelişmek hedefimiz. Böyle bir misyonumuz var. Ona yöneliyoruz ve zamanla siz de şahit olacaksınız ki, birlikte şehrimize ve birbirimizin gönüllerine daha çok dokunacağız. Bu kültürü yerleştirmek çok önemli bir amaç. Bu bir anahtar. Sadece çeşitli projeler yapmak değil. Sorunlara çözüm bulmak ve kardeşlik bağlarımızı daha güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu çalışmalarda siz gençlerin katılımı çok önemli" dedi.

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