Evlerindeki geri dönüşüm atıklarını okula getiren öğrenciler harçlıklarını çıkarıyor

'Dönüşüm Seninle Projesi' kapsamında evlerindeki geri dönüşüm malzemelerini çöpe atmayarak okula getiren Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu öğrencileri, hem çevreye katkı sağlıyor hem de hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu öğrencileri, ‘Dönüşüm Seninle Projesi’ kapsamında örnek bir proje geliştirdi. Körfez Belediyesi’nin de desteklediği proje kapsamında hem projenin tanıtımı hem de geri dönüşüm sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve Okul Müdürü İbrahim Yıldız da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da hibe desteğinde bulunduğu proje kapsamında çocuklar kullanmadıkları ürünleri geri dönüşüm merkezine getiriyor. Burada getirilen geri dönüşüm atıkları öğrenciler tarafından ayrıştırılıyor. Kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştırılan atıklar tartılıyor ve öğrencilerin turnike giriş kartlarına harçlık boyutundaki miktarla ekleniyor. Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Önder Sevim, "Çocuklarımıza hem çevre bilincini aşılıyoruz hem de geri dönüşümdeki ayrıştırmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Elde ettikleri gelir zengin edecek bir gelir değil sadece günlük harçlıklarına katkı sağlıyor" dedi.

Proje kapsamında Başkan Yardımcısı Faruk Denli’ye de Körfez Belediyesi’nin katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Tanıtım sonrasında geri dönüşüm atıklarından oluşturulan serginin de açılışı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Faruk Denli, tek tek stantları gezerek, öğrencilerle de sohbet etti.

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