İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta zeytin fidanı olarak toprakla buluştu

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm sonucu elde ettiği gelirle aldığı 400 adet zeytin fidanlarını Muğla’nın Milas ilçesindeki çiftçilere dağıttı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangın felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etmişti. 11 gün boyunca devam eden ve 20 bin hektarlık alanın kül olduğu ormanlık alan için harekete geçen İzmit Belediyesi ve Exitcom, kampanya başlatarak 2 ay boyunca İzmit sınırları içerisinde elektronik atıkları topladı. Geri dönüşüm sonucu elde edilen gelirle alımı yapılan zeytin fidanlarının dikim etkinliği Milas Gürceğiz Mahallesi’nde yapıldı. İzmit Belediyesi, 10 ton elektronik atığı geri dönüşüm işlemine tabi tutarak 400 adet zeytin fidanını Gürceğiz, Akçakaya ve Bayır Mahallesi’nde çitçiye dağıttı. Ayrıca Gürceğiz Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle zeytin fidanları toprakla buluştu.

Gerçekleşen törende konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Burada çok hayırlı ve önemli bir vesile sebebiyle toplandık. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e sizler adına şahsım adına şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de buraya gelip özellikle yangın acımızı paylaşmak, katkı ve destekleriyle yaralarımızı sarma konusunda çok kadirşinas bir tavır gösterdiler. O bizim acımızı ve sızımızı aynı şekilde hissediyor. Bu vesileyle de yangından sonra da bizle gönül bağını koparmadılar. Yaptıkları kampanyayla bize desteklerini sürdürdüler. Yanan ormanlarımızla birlikte zeytinciliğimiz, arıcılığımız zarar gördü. Zeytincimizin yarasına merhem olabilme adına böyle çok duygulandırıcı bir kampanyayla bize destek oldular. Vatandaşlarımıza destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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