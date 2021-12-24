Çayırova’da asfalt yama çalışması

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Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Mahallesinde bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde bozulan yollara yama yapan ekipler, vatandaşların konforu için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda bozulan yollarda yama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

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