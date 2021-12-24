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PKK'nın sözde kadın birimi komutanı Kocaeli'de yakalandı

DHA

PKK'nın sözde kadın birimi komutanı Kocaeli'de yakalandı


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de jandarmanın operasyonuyla PKK/YPG silahlı terör örgütünün kadın biriminin sözde komutanı A.Ş.M. yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün Suriye yapılanmasında, kadınlardan oluşan 15 kişilik bir ekibin sözde komutanı olduğu belirlenen A.Ş.M.'nin Darıca ilçesinde saklandığını tespit etti. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş.M. adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-24 14:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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