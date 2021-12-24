PKK'nın sözde kadın birimi komutanı Kocaeli'de yakalandı

Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de jandarmanın operasyonuyla PKK/YPG silahlı terör örgütünün kadın biriminin sözde komutanı A.Ş.M. yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün Suriye yapılanmasında, kadınlardan oluşan 15 kişilik bir ekibin sözde komutanı olduğu belirlenen A.Ş.M.'nin Darıca ilçesinde saklandığını tespit etti. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş.M. adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-24 14:27:49
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