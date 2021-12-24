D-100’de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda yarış yapan araçlardan kaçmak isterken demir bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir sürücü idaresindeki 41 MA 1051 plakalı otomobil, D100 Karayolu'nda yarış yapan 2 araçtan kaçmak isterken demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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