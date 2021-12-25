İlimtepe dolgu alanına 20 bin fidan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İlimtepe dolgu alanında farklı türlerde 20 bin ağaç fidanını toprakla buluşturmak için çukur açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki dolgu alanlarında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Körfez ilçedeki İlimtepe dolgu alanında ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Toplam 150 bin metrekarelik alana 20 bin adet ağaç dikmeyi planlayan büyükşehir ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor. Toros sediri, zeytin, kara servi, meşe, adi akasya türünde ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

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