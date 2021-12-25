Kadın üreticiler, Yılbaşı İyilik Pazarı’nda buluşacak

Kadınların el emeği ürünlerinin vatandaşlarla buluşturulacağı "İzmit Belediyesi Yılbaşı İyilik Pazarı" bugün açılıyor.

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için destek veren ve yer temininde bulunan İzmit Belediyesi, yeni bir etkinlik daha yapıyor. Bugünden başlayarak 31 Aralık tarihline kadar Belsa B Blok önünde kurulacak olan “İzmit Belediyesi Yılbaşı İyilik Pazarı’nda”, doğa dostu kadın el emeği ürünleri saat 12.0020.00 arasında vatandaşlarla buluşturulacak. Pazarda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’in girişimci kadınlarının stantları yer alacak. Üreten kadınların ortaya koydukları ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkanı sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza B Blok önünde kurulacak pazar ile birlikte kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmeyi hedefliyor.

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