Sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevrenin korunmasını sağlamak, atık oluşumunu önlemek ve geri kazanım yapabilmek için sokak hayvanlarına ahşap paletlerden kulübe yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte atık ahşap paletler sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yapılan bu kulübelerin malzemeleri İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki yenileme çalışmalarında döşeme taşlarının taşınması için kullanılan ahşap paletlerden ve İzmit Körfezi’ne akan derelerde sabit bariyere takılan ahşap paletleri bir araya getirerek oluşturuluyor. Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz eden atık malzemelerden yapılan kulübeler hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek.

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