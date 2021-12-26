Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek üzere başladığı denetimlere devam ediyor.

Kartepe genelinde marketlerde vatandaşın suni fiyatlarla mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri ilçe genelinde yer alan marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerine geniş kapsamlı devam ediyor.

Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan temel gıdalar un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere bir çok farklı üründen birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatları karşılaştırılırken, her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleyip, reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor.

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