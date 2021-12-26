Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı 

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen özel halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 41 J 4284 plakalı özel halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-12-26 12:36:03



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