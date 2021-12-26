Halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı 

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri, özel halk otobüsü sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-12-26 18:07:30
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