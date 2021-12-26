İzmit'te sahte alkol üretilen eve baskın

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İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te sahte alkol üretimi yapılan eve yapılan baskında 70 litre etil alkol, 14 litre votka, 16,5 litre rakı, 8 litre viski ve aromalar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit´te içki üretimi yapılan bir evi tespit ederek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 70 litre etil alkol, 14 litre el yapımı votka, 16,5 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 12 anason yağı, 11 gliserin, 14 tahıl aroması, 10 test kiti ve 4,5 litre şeffaf renkli alkollü içki ele geçirildi. 1 kişi hakkında `Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun´ kapsamında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-26 19:11:20



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