Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

İHA

Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde, 70 litre etil alkol, 14 litre el yapımı votka, 16,5 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 12 adet anason yağı, 11 adet gliserin, 14 adet tahıl aroması, 10 adet test kiti, 9 adet 500 ml pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkollü içki ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit'te sahte alkol üretilen eve baskın
YEREL HABERLER İzmit'te sahte alkol üretilen eve baskın
Türkiye Rallikros Şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Rallikros Şampiyonları belli oldu
Halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı 
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında ...
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Körfez Pisti'nde ralli heyecanı 
YEREL HABERLER Körfez Pisti'nde ralli heyecanı 
Türkiye’de Rallikros finaline çıkan ilk iki kadın Türkiye Rallikros Şampiyonası Kocaeli’de nefes kesiyor
YEREL HABERLER Türkiye’de Rallikros finaline çıkan ilk iki ...
İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı
YEREL HABERLER İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı
Otostopla bindikleri milyonluk otomobilde büyük şok yaşadılar İkiz plaka ihbarı polisi harekete geçirdi, milyonluk otomobilde metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otostopla bindikleri milyonluk otomobilde büyük şok ...
Hem kasa patlatan, hem de yolda yürüyen kişinin 1 milyon lirasını gasp eden zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Hem kasa patlatan, hem de yolda yürüyen kişinin 1 ...
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı 
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı 
Gebze'de midibüs devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de midibüs devrildi: 7 yaralı
Engelli oğlu ile birlikte yeni evine kavuşmak için gün sayıyor Kentsel dönüşüm projesinde büyükşehirle uzlaşan vatandaş: "Yeni evimizde Tahir Başkanımı çaya bekliyorum"
YEREL HABERLER Engelli oğlu ile birlikte yeni evine kavuşmak için ...
Dilovası Belediyesi'nden yeni yıl ve yüksek fiyat denetimi
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi'nden yeni yıl ve yüksek fiyat ...
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Kadın kurye trafikte dehşeti yaşadı Trafikte acımasızca darp edilen kurye: "'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler" Darp edilen genç kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Kadın kurye trafikte dehşeti yaşadı Trafikte ...
Yaralı karacaya köylüler sahip çıktı Karacaya pansuman yapıp, soba kenarında ısıttılar
YEREL HABERLER Yaralı karacaya köylüler sahip çıktı Karacaya ...
1 yılda 1090 kişiye hasta refakatçi eğitimi verildi
YEREL HABERLER 1 yılda 1090 kişiye hasta refakatçi eğitimi verildi
Minikler küresel ısınmaya dikkat çekti
YEREL HABERLER Minikler küresel ısınmaya dikkat çekti
Başkan Aygün, esnafa ekonomi politikalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Aygün, esnafa ekonomi politikalarını anlattı
Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 şahıs ...
Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına hafif ticari araç çarptı İki çocuğu ile birlikte yürüyen anneye aracın çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına hafif ticari ...
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60
YEREL HABERLER KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.