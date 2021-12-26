Taraftar ile futbolcu yumruk yumruğa birbirine girdi

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grupta yer alan Gebzespor, sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Gazi Mahallesispor’a 20 yenilerek liderlikten oldu. Mücadele sonrasında stadı terk etmeyen taraftar ile futbolcular arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor, ilk yarının son maçında sahasında İstanbul temsilcisi Gazi Mahallesispor'u ağırladı. Mücadele 61. dakikada Serkan İriç'in ve 80. dakikada Alaaddin Kara'nın attığı gollerle konuk takımın 20'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Gelen mağlubiyetle liderlikten olan Gebzespor'un taraftarı maç bitiminde stadı terk etmedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların arasında bulunan vatandaşlardan birisi sahaya atladı. Sahaya atlayan şahıs polis ekipleri tarafından stattan uzaklaştırıldı. Bununla birlikte daha da öfkelenen taraftarlar ile futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu esnada sahaya inen Gebzespor tribün lideri Abdulkerim Yıldırım ile Gebzespor futbolcusu Güven Güneri arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavga çıktı. Bir anda savaş alanına dönen statta kavgaya karışan tarafları polis ekipleri ve Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı güçlükle ayırdı. Futbolcuların soyunma odasına girmesinin ardından taraflar stadı terk etti.

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