Kaza yapan halk otobüsü yolun karşısına geçen aileye çarptı: Anne öldü, 2 kızı yaralı (2)- Yeniden

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'Halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı' başlıklı haberimizi güvenlik kamerası görüntüleri ve kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDENErol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Suri uyruklu anne ile 2 çocuğuna çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aileden anne Amira Alahmad (45) yaşamını yitirirken, kızları İ.H. (15) ve N.H.´nin (10) ise tedavileri devam ediyor. 2 şoförün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kantrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, iki kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu aileye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne Amira Alahmad ile kızları İ.H. ve N.H., ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazadan sonra iki aracın şoförü, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan anne Amira Alahmad, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kızları İ.H. ve N.H.´nin ise tedavileri devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün dönüş yapan hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak yolun karşısına geçmeye çalışananne ile 2 kızına çarptığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Dinçer AKBİRErol POLAT

2021-12-26 23:26:23



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