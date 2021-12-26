İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-26 23:47:07



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