Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı. 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-27 00:19:39
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