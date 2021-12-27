Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kocaeli'de iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacakverecek husumetinin olduğu öğrenilen kalabalık iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Tartışmaya başlayan kalabalık grup, kavga etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesi üzerine şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Kavga sırasında M.C. ve E.A. isimli 2 şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan E.A., tedavi edilmek üzere Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.C ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın yaşandığı sokakta 41 DJ 480 plakalı Volkswagen marka otomobil lastikleri patlamış ve camları kırılmış bir halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki yaralının da müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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