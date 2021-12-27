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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele'de sokak hayvanları için bakımevi yapılacak

İHA

Başiskele'de sokak hayvanları için bakımevi yapılacak

Başiskele Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için modern bakımevi yapmaya hazırlanıyor.
Başiskele Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Projesi için çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sokaktaki can dostlarımız için de güzel işler yapıyoruz. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi projemiz hazır. Gelecek yıl hizmete alacağımız bakımevimiz can dostlarımız için sıcak ve sevgi dolu olacak" ifadelerini kullandı.
6100 metrekare alan üzerine yapılacak
Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme gibi birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi Sepetlipınar Mahallesi’nde yaklaşık 6100 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 2022 yılında hizmete açılması planlanan bakımevinde 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 adet veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası, bekleme ve kayıt odası yer alacak.
Kuşlar da unutulması
Başiskele Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da sıcak yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak. Aynı zamanda çocukların güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için alana çocuk oyun parkı da yapılacak.

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