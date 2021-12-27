Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Her hafta farklı bir okuldaki bayrak törenine katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, yeni haftaya Barış Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu’nda başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecileri tarafından karşılanan Güler ve Büyükgöz, düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı öğrencilerle birlikte söyledi. Öğrencilerle okul bahçesinde ve sınıf ziyaretlerinde sohbet eden Başkan Büyükgöz, boş zamanlarında bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlerle de sohbet etti.

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