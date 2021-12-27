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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıtspor'un judocuları madalyalarını aldı

İHA

Kağıtspor'un judocuları madalyalarını aldı

Türkiye Judo Federasyonu 2021 takvimde yer alan son müsabaka Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları da şampiyonada kürsünün en üst basamağında yer aldı.
Salgın nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıllık aranın ardından Ankara’da gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalarda 52 ilden 224 kadın ve 350 erkek judocu mücadele etti. Şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor’un judocuları 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak kulüp bazında şampiyonayı zirvede tamamladı.
Tamamı Kağıtspor alt yapısında yetişmiş, başarılı sporculardan 48 kilogramda Sıla Ersin altın, Merve Azak gümüş, 60 kilogramda Emirhan Karahan altın, Uluer Göç gümüş, 52 kilogramda Buket Nur Karabulut altın, 57 kilogramda Ayşenur Budak altın, Ayşenur Tunca bronz ve +100 kilogramda Münir Ertuğ altın madalya kazanarak kürsüde yer aldı.
"Hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyatları"
Şampiyona sonunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü 2. Başkanı ve Judo Branş Kaptanı Fatih Özkaraaslan, “7 yıl önce kurduğumuz alt yapı modellinin meyvelerini bugün toplamaya başladık. Yıldız, ümit, genç ve büyüklerde sporcularımız şampiyonalarda kürsünün zirvesinde yer alıyor. Hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyatlarında ay yıldızlı forma altında mücadele edecek sporcular yetiştirmek. Bizlere bu sistemin oluşturulmasında ve işlemesinde destek veren kulüp başkanlarımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürü borç biliriz" dedi.

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