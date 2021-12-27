Gebze'de fiyat denetimi

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Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatlarındaki farklılıkları kontrol etti.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok markette eş zamanda yaptığı denetimlerde reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklı olanları tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere tutanakla kayıt altına aldı. Vatandaşların raf fiyatı üzerinden ödeme yapmaları, kasada yüksek çıkan ürün farkını görevliden talep etmeleri, zorluk çıkarılması halinde tartışmaya girmemeleri, raf fiyatı ile kasa fişini fotoğraflayarak 0530 412 02 41 nolu telefona gerekli açıklamayı yapıp bildirmeleri konusunda bilgilendirmede bulunan yetkililer, ilçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

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