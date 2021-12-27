Gölcük Belediyesi tarafından Örcün Sultan Baba Türbesi yakınında inşa edilen Sultan Baba Mescidinde çalışmalar sürüyor.

Gölcük Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu mimari örneklerinden biri olan köşk mescidin bir benzeri olacak Örcün Sultan Baba Mescidini ilçeye kazandırıyor. Örcün Sultan Baba Türbesi yakınındaki Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsni Hat Müzesi ile piknik alanı arasındaki yerde inşa edilen Sultan Baba Mescidinde çalışmalar sürüyor. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi onaylanan Sultan Baba Mescidi, kadın ve erkekler olmak üzere ayrı girişli olacak. 2 kat olacak şekilde inşa edilen ve kat arası ahşap kirişlerle ayrılan mescit, bölgedeki ibadet alanı eksikliğini karşılayacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi örneklerinden köşk mescidin özgün mimarisini günümüze yansıtacak mescidin, Gölcük’ün tanıtımıma önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Mescidin pencereleri Camaltı Sanatçısı İbrahim Boz, kurşun kaplı kubbesinin iç kısmı da Hattat Mahmut Şahin tarafından özel hüsni hat çalışması ile yapılacak.

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