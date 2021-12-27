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Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor

DHA

Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor


Ergün AYAZErol POLATAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken 2 kızıyla birlikte özel halk otobüsünün altında kalan Suriye uyruklu Amira Alahmad (45) toprağa verildi. Alahmad´ın yaralanan kızlarının ise tedavileri sürüyor.
Kaza, dün öğleden sonra Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi´nde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Amira Alahmad ile kızları İman (15) ve Nihal Hemedi´ye (10) çarptı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Amira Alahmad kurtarılamadı.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dönüş yapan hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 kızına çarparak altına aldığı görülüyor. Görüntülerinde devamında ise çevredekilerin halk otobüsünün altında kalan anne ve iki kızını kurtarabilmek için verdiği mücadele görülüyor. 
`İKİ DURAĞIN YARATTIĞI TRAFİK SORUNU NEDENİYLE KAZALAR OLUYOR´ 
İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Kesgin, kazanın yaşandığı caddede halk otobüsleri için birbirine yakın iki durağın olması nedeniyle trafiğin yoğunlaştığını ve sık sık kazaların yaşandığını ifade ederek, "Bizler daha önce o cadde üzerindeki durak ile 100 metre ilerisinde bulunan duraklardan birinin kaldırılmasını istedik. İki durak arasında 100 metre mesafe bile yok. Daha önce biz yetkililere hem sözlü olarak hem de yazılı olarak bildirdik. İki durağın yarattığı trafik sorunu nedeniyle kazalar oluyor ve daha da olmaya devam edecek. Biz 2-3 defa dilekçe verdim oranın düzenlenmesi için. Daha önce çok kaza oldu orada" dedi.
ANNE VE KIZLARININ KURTARILMA ANLARINI ANLATTI
Bölgede iş yeri bulunan Gülşen Tüfenk, "Büyük bir gürültüyle dışarı çıktığımızda 3 kişi halk otobüsünün altındaydı. Anne sıkışmıştı, orada zaten halk otobüsü sürücüsü hiçbir şey yapamadı. Vatandaşlar halk otobüsünü geri çekerek önce kızın ayağını sıkıştığı yerden kurtardılar. Daha sonra diğer kızı kurtardılar ama anne arada sıkıştığı için onu almakta zorlanıyorlar. Adeta mahşer yeri gibiydi. Buradaki sorun ne ilk ne de son olur. Çünkü burada yaya yolunda bile hiçbir otobüs yayaları kesinlikle dikkate almıyor. Burada ne yaya biliyor ne de şoför şoförlüğünü biliyor. Yaya rahatça kaldırım varken yoldan yürüyor, otobüs şoförleri de yaya geçidi olmasına rağmen vatandaşlara yol vermiyor" dedi.
Otopsinin ardından Amira Alahmad´ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Gebze Merkez Mezarlığı´na getirildi. Burada, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alahmad, son yolculuğuna uğurlandı.
Alahmad´ın kızları İman ve Nihal Hemedi´nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören İman Hemedi´nin yoğun bakımda olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından gözaltına alınan iki aracın şoförü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU
2021-12-27 16:06:41

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