Otomobilde ele geçirilen 20 tabancayı satacakmış



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ polisinin dün durdurduğu bir otomobilde ele geçirilen 20 ruhsatsız tabancanın yasa dışı satılmak üzere kente getirildiği belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu´nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisindeki bir dinlenme tesisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

Araç sürücüsü E.M.'nin gözaltına alındığı operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Türkiye'ye kaçak olarak sokulan tabancaların, Kocaeli'de yasa dışı yollarla satılarak, piyasaya sürülmesinin amaçlandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, silah kaçakçılığıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-27 16:48:15



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