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Otomobilde ele geçirilen 20 tabancayı satacakmış (2)

DHA

Otomobilde ele geçirilen 20 tabancayı satacakmış (2)


TUTUKLANDI
İzmit'te kullandığı otomobilde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan E.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-27 19:06:11

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