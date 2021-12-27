Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor (2)

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EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde dün önce hafif ticari araca ardından anne ve 2 kızına çarpan özel halk otobüsü sürücüsü, aracın altında kalan annenin ölümüne, 2 kızının ise yaralanmasına neden oldu. Özel halk otobüsü sürücüsü Nizamettin Ziya Çakmak ve hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Y. bugün emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. Nizamettin Ziya Çakmak ve Mehmet Y.´ye çıkarıldıkları mahkemede ev hapsi cezası verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-12-27 19:57:29



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