Canı elma çekti, toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kırdı

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kırdı.

Olay, Kandıra ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canı elma çeken E.Ö. (55) ağaca tırmanarak elma toplamak istediği esnada düştü. Bacağı kırılan E.Ö. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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