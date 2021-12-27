En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4,5 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI

TEM Otoyolu İzmit Alikahya mevkisinde devrilen hafriyat yüklü TIR, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti 4,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-27 22:53:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.