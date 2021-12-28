Kartepeli minikler tiyatro oyunu ile eğlendi

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Kartepe Belediyesi'nin kültürsanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği tiyatro günlerinde "Mucit Olmama Az Kaldı" adlı çocuk oyunu ilgi gördü.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde "Mucit Olmama Az Kaldı" adlı komedi çocuk oyunu miniklerle buluştu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan tiyatro gösterisi sonrasında Kartepeli minikler, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkürlerini sundu.

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