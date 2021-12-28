Çocuklar ve anneler bu program ile eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Programı kapsamında 2021’de spordan, sağlığa, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar ücretsiz hizmetler sundu.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, 2021 yılında da vatandaşın yaşam kalitesini yükselterek sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. Haftada iki ve üç günlük programlar halinde çevrimiçi ya da tesislerde yüz yüze gerçekleşen etkinliklerde; fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmeti sunuldu, ayrıca ailece katılım sağlanabilen hafta sonu etkinlikleri ile ücretsiz olarak hizmet verildi.

2021 yılı içerisinde sağlık alanında 310 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti, bin 525 kişiye fizyoterapi hizmeti, 6 bin 231 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği sağlandı. Sosyal kültürel etkinliklerde ise 10 bin 798 kişi hizmet alırken, aile eğitimi, çocuk eğitimi, evlilik ve sağlıklı yaşam eğitimi gibi konularda 3 bin 27 ebeveyn ve 917 çocuk hizmetlerden yararlandı.

9 bin 890 katılımcıya ulaşıldı

Büyükşehir Belediyesine bağlı Anne Şehir Projesi kapsamında, katılımcıların el becerilerini ve yeteneklerini açığa çıkaracağı, aile ekonomisine katkı sağlayabileceği atölye çalışmaları ile 176 katılımcıya ulaşıldı. Ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirdikleri hafta sonu etkinliklerine 931 katılımcı ile devam ediliyor. 2021 yılı içerisinde çevrimiçi ve tesislerde yapılan stepaerobik, zumba, pilates gibi fiziksel aktivite etkinlikleri ile 9 bin 890 katılımcıya ulaşıldı.

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