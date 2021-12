Sepaş Enerji'den "Bi’şey Olmalı" sosyal etki platformu

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa başlattığı Kadın Enerjisi projesi bünyesinde Sepaş Enerji tarafından "Bi'şey Olmalı" sosyal etki platformu kuruldu.

Akkök Holding’in enerji grup şirketlerinin yürüttükleri Kadın Enerji projesinde, Sepaş Enerji tarafından “Bi’şey Olmalı” sosyal etki platformu hayata geçirildi. Enerji sektöründe görev alan kadın çalışanların kariyer gelişimlerine destek olacak platform ile kadın lider sayısının artırılması hedefleniyor. İlk olarak uzman psikologlar eşliğindeki drama odaklı psikodrama atölyelerinin ilki gerçekleşti. Katılımcıların on ikişerli gruplara ayrıldığı atölyeler, üçer saat oturumlarla 3 hafta sürecek. Role girme, duyguları tanıma ve cam tavan sendromuna dair çalışmalarla kadınların aralarındaki sinerji ve yaşama dair farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Projenin bir diğer etkinliği olan ve bir yıl boyunca 6 defa düzenlenecek “Bi’şey Olmalı Buluşmaları” da Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal’ın liderliğinde başladı. Kadınların hikayelerini paylaştıkları buluşmalara enerji grubunda görev alan kadın çalışanlar on ikişerli gruplar halinde katılım gösteriliyor.

Kadınerkek tüm katılımcılara açık “Talks” etkinliklerinin ilki ise 22 Aralık’ta gerçekleşti. İlk etkinlikte Konuşmacı Murat Yeşildere 3 şirket çalışanlarıyla online etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe 300’ü aşkın çalışan katıldı. 2022’nin ikinci yarısında başlayacak, platformun son etkinliği olan mentorluk programında ise holding bünyesinde çalışan yöneticilerden oluşan mentorlar, seçili mentee’leri ile cam tavan konulu programların yürütücülüğünü üstlenecek.



"Kadınlar engelleri birlikte aşacak"

Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direktörü Ebru Şahan, Kadın Enerjisi kapsamındaki Bi’şey Olmalı platformunun kişisel gelişim ve öğrenme fırsatlarına odaklandığını ifade etti. Fırsat eşitliği ilkesiyle enerji sektöründe kadın istihdamı ve kadın lider sayısını yükseltmek istediklerini belirten Şahan, “Daha iyi bir dünya için her zaman ileriye doğru bir yol olduğuna inanıyoruz. Enerji sektörü de dahil, iş hayatında kadınların sıklıkla yaşadıkları cam tavan sendromunun önüne geçmek için yapacaklarımız var. Bi’şey Olmalı sosyal etki platformumuz ile kadınların, kendi içindeki potansiyelle tanışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla başlattığımız projemizden heyecan duyuyoruz” dedi.

Özlem Ataünal ise kadınların zorluklarla başa çıkma yollarını öğrenmelerinin enerji sektörünün geleceğini olumlu etkileyeceğini söyledi. Kadın Enerjisi’ni tüm Türkiye’ye yansıtmayı hedeflediklerini kaydeden Ataünal, projenin Akkök Holding enerji grubu şirketlerindeki kadın çalışanlar arasında ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

