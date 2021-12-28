Başyiğit Caddesi'nde üstyapı hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı kapsamında, betonarme köprünün kiriş montajını tamamladı.

Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu caddelerini birleştirecek betonarme köprünün ayak imalatları tamamlandı. 45 adet fore kazığın çakıldığı betonarme köprünün bağlantı sağladığı Kanal Yolu Caddesinde binder asfalt serimi yapıldı. Köprünün tamamlanması sonrası her iki cadde ve köprüde son kat aşınma asfaltı serimi yapılarak ve yol çizgileri çizilerek, köprü ve yeni yol hizmete açılacak.

245 metre uzunluğunda Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar ve taş pere imalatları tamamlandı. Proje kapsamında 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapıldı. Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapıldı. 3 bin 490 ton pilent miks temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.

Kiraz Deresi üzerine yapılan betonarme köprü ve Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yol ile her iki cadde arasında ulaşım daha kolaylaşacak. Başiskele’ye yeni bir cadde kazandıracak proje kapsamında 696 metre uzunluğunda yeni yola yapılan betonarme köprü ile Başyiğit ve Kanal Yolu caddeleri birleşecek.

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