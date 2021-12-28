Derince'de fahiş fiyat denetimi

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilgili kurum yetkilileri ile birlikte marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundan kaynaklı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Derince Belediyesi zabıta ekipleri son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe genelindeki market ve iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Özellikle bazı gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik ilçedeki denetimler daha da sıklaştırıldı. Son dönemde kur artışından kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor.

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