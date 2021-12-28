Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 50’lere yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı’nda yüzde 35’e kadar düşen su seviyesi, kar yağışı sonrası yüzde 50’lere kadar yükseldi.

Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi kasım ayının başında yüzde 35’e kadar düştü. Aralık ayında kar yağışının yoğun olarak düşmesi neticesinde Yuvacık barajı da nasibini alarak su seviyesi yüzde 50’lere kadar yükseldi.

Yuvacık Barajındaki su seviyesi havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.