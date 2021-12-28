Yeni müftüden Başkan Söğüt’e ziyaret

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Aydın’ı ağırladı. Başkan Söğüt, Aydın’a görevinde başarılar diledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Abdül Muhammed Çınar’ın ardından Körfez İlçe Müftülüğü görevine atanan ve görevine başlayan Muhammed Aydın’ı makamında ağırladı. Başkan Söğüt, Simav İlçe Müftlüğü görevindeyken Körfez İlçe Müftülüğü görevine getirilen Muhammet Aydın’a başarılar diledi. Körfez’de kurumlar arasında çok güzel bir uyum olduğunun altını çizen Başkan Şener Söğüt, "Müftümüz bugüne kadar görev aldığı bölgelerde başarılı çalışmalara imza attı. Eminim Körfez’de de bu güzel çalışmalarını sürdürecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Körfez Belediyesi olarak birlikte güzel projelere de imza atacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

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