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Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İHA

Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’de trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir trafo fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kalaycı isimli işçi çalıştığı esnada üzerine trafo yapımında kullanılan ağır tonajlı malzeme düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 çocuk babası Ali Kalaycı, yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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