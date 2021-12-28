Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar Kış günü, yürekleri sızlatan vicdansızlık

Kocaeli’de çanta içerisinde, sokak üzerine bırakılan bebek polis ekiplerini harekete geçirdi. Çanta içerisine koyulan ve yanına sadece biberonu bırakılan bebeği yoldan geçen bir kurye alarak polis ekiplerine teslim etti.

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bebek ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, hemen dışarıya çıktı. Kapının önündeki çantayı fark eden kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye Bilal Cançeker, çantadan bebeği çıkardı. Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.



“Ben ‘ne olursa olsun çıkaracağım bebeği’ dedim”

Bebeği çantadan çıkaran kurye Bilal Cançeker, “Siparişten döndüğüm esnada yolda bir abla beni durdurdu ve bavulun içinde bebek olduğunu söyledi. Herkes toplandı ve ‘bomba bar bavulu ellemeyin’ dediler. Ben ‘ne olursa olsun çıkaracağım bebeği’ dedim. Bebeği bavuldan çıkararak battaniyeye sardım. 112’yi aradım ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin yanında sadece maması vardı ancak üstünde not yoktu. Umarım bebeğin durumu iyidir” dedi.



“Çocuğa battaniye ve bez verdim”

Çocuğun sesini duyan Suriye uyruklu Sümeyye, “Bebek sesini duyunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği kimin attığını görmedik. Çocuğa battaniye ve bez verdim. Yoldan geçen kuryeyi görünce hemen durdurdum. Bize yardım etti” diye konuştu.

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