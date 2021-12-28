Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi 

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, marangoz Hasan Akyol sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi. Hastaneye gelen itfaiyecilerin, şerit testerenin bir kısmını kesmesinin ardından Akyol ameliyata alındı.
İzmit´te marangoz Hasan Akyol atölyede çalıştığı sırada sırtına şerit testere saplandı. Mesai arkadaşları, Hasan Akyol´u, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne getirdi. Hastanenin acil servisine alınan Akyol´un sırtındaki şerit testerenin kesilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, Akyol´un sırtına saplanan testerenin bir kısmını makine ile kesti. Akyol daha sonra vücudunda kalan şerit testerenin geri kalan kısmının çıkarılması için ameliyata alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-12-28 23:01:31
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