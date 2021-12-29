Çanta içinde sokağa bırakılan bebek, hastanede gözlem altında



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, evin önüne çanta içinde bırakılıp, sokağa terk edilen 3 aylık kız bebeğin hastanede gözlem altındaki bakımı sürüyor. Sağlık durumu iyi olan bebek, ailesinin bulunmaması durumunda devlet korumasına alınacak.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önüne bırakılan spor çantasından sesler geldiğini duyan Maha Sümeyye, içini kontrol etti. Bu sırada yaşadığı panikle etrafına bakınan Sümeyye, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Kurye Bilal Cançeker, çantayı açıp bebeği çıkarırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde, kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebek, kontrol amacıyla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne götürüldü. Burada birinci düzey yoğun bakıma alınan, 3 aylık olduğu belirtilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ´NE TESLİM EDİLECEK

Sağlık durumu iyi olan ancak kontrolleri devam eden bebek, hastane sürecinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek. Burada başlayan süreçten sonra terk edilen bebeğin ailesinin bulunamaması durumunda devlet koruması sağlanacak.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Öte yandan polis ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğini belirlemek için araştırma başlattı. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-12-29 11:29:01



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