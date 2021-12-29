Yaralı bulunan su tavuğu koruma altına alındı

Zabıta ekipleri tarafından, yaralı ve bitkin halde bulunan su tavuğu Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Zabıta ekipleri tarafından bitkin halde bulunan su tavuğu, tedavi edilmek üzere Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından kontrol edilen su tavuğunun 190 gram olduğu belirlendi. Az beslenme sebebi ile güçten düştüğü belirlenen su tavuğunun sağlığına yeniden kavuşabilmesi için uygun yem rasyonu hazırlandı. Dinlenmesi için rehabilitasyon bölümüne alınan su tavuğu, beslenmesine ek olarak vitamin ve mineral takviyesi de yapıldı. Su tavuğunun tedavisinin tamamlanmasının ve sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.