Başiskele’de çocuklara ücretsiz tiyatro gösterimi

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz tiyatro gösterilerine devam ediyor.

Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen tiyatro oyununu Başiskeleli çocuklar ücretsiz olarak izledi. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile sağlıksız beslenme arasındaki farkı anlatan oyunda, çocukların beslenme konusundaki hatalarıyla birlikte, yapması gerekenler hakkında bilgiler eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Sağlıklı beslenmenin faydalarını konu alan ve müzik eşliğinde sahnelenen oyun, çocuklara neşeli anlar yaşattı. Müzikler eşliğinde dans da eden minik tiyatroseverler, sahneye çıkarak sorulara cevap verdi. Güzel anlar yaşayan çocuklar Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür etti.

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